Iraklı subaylara uyarı: Zayıflayın ya da emekli olun!

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Irak Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler çatısı altında görev yapan subaylara uyarı yönergesi göndererek, “Kilo verin ya da emekliye ayrılın” uyarısı yaptı.

Irak Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler çatısı altında görev yapan subaylara uyarı yönergesi gönderdi.

Yönergede, “kilo verin ya da emekliye ayrılın” uyarısı yapılarak, subayların fiziksel olarak formda kalmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Askerlerin kilo vermemeleri durumunda emekliye ayrılacakları uyarısının yer aldığı yönergede, subaylar fiziksel olarak zindeliğe bağlı kalmaya çağrıldı. “Gevşek” davrananların emekliye sevk edileceği bildirildi.

Bakanlığın, farklı müdürlük ve birimlere gönderdiği yönergede, Genelkurmay Başkanı'nın, teğmen-yüzbaşı rütbesine sahip subayların, kilo kontrolünden geçmeleri yönünde talimatlar verdiği ve gevşek davranan ve ideal kiloya ulaşmayan subayların emekliliğe sevk edileceği belirtiliyor.

Bakanlık tarafından yapılan talimatlarda, kilo probleminin, kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olduğu belirtilirken, askerlerin, yoğun fiziksel performans gerektiren kurslara katılmadan önce hayatlarını tehlikeye atmama adına muayene edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca yönergede, subayların kilolarının yıllık olarak kontrol edileceği, Askeri Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün muayene saatleri belirlemesi gerektiği ifade edildi. Terfi edecek askerlerin ise genel muayeneye ek olarak, ağırlık muayenesine de tabi tutulacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı, askeri doktorların subaylar için ağırlık kontrolleri yaparken görev bilinciyle hareket etmeleri ve dürüst olmaları gerektiğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı ayrıca, Kara kuvvetleri Komutanı’ndan, Sıhhiye Komutanlığı tarafından muayene edilen subayların bazılarını çağırarak, ağırlıklarını kontrol etmesini ve karşılaştırma yapmasını istedi.

Genelkurmay Başkanı, Subaylar İdaresi Dairesi'nin hizmet alanına ağırlık kontrolü eklemesini şart koşarak, tümgeneral ve üzeri rütbelere sahip subayların kilo kontrolünü takip etmek için Hüseyin Askeri Hastanesi'nin görevlendirildiğini belirtti.