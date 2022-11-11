Amerikan Kimya Konseyi, Kürdistan Bölgesi'nde şube açıyor

ERBİL (K24)

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde yıllık toplantısını yapan Amerikan Kimya Konseyi, Konseyin Kürdistan Bölgesi şubesinin açılacağı resmen duyurdu.

1876'da kurulan ve merkezi Washington DC'de olan Amerikan Kimya Konseyi’nin 155 binden fazla üyesi bulunuyor.

Büyük bir bilimsel kurum olan ACC, Dünya çapında bilimsel kimya araştırmalarını destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak biliniyor.

ACC, yıllık kongresinde Bağdat'ın engellemelerine rağmen Kürdistan Bölgesi'nde bir şube açmaya karar verdi.

K24’e konuşan ünlü Kürt cerrah ve ACC üyesi Xazi Zebari, yıllardır ACC’nin Kürdistan Bölgesi'nde şubesini açmaya çalıştıklarını ve şuan Kürdistan Bölgesi'ndeki 40 doktorun Amerikan Kimya Konseyi'nin üyesi olduğunu söyledi.

Daha önce ACC’nin Louisiana şubesinin başkanı olan Zebari, Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi’nde ACC şubesinin açılmasına yönelik çıkardığı engellerle ilgili olarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki Cerrahlar Birliği’nin çabalarıyla ACC şubesini açmakta başarılı olduklarını belirtti.

Zebari sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Bağdat, Kürdistan Bölgesi'nde şube açılmasını engelledi. Kürdistan Bölgesi'ndeki doktorların tüm temsili ve işleri ACC içerisinde Bağdat aracılığıyla gerçekleşiyordu. Kürdistan Bölgesi şubesinin açılışının duyurulduğu yıllık kongrede konseyin atanmasının ardından Kürdistan Bölgesi’ndeki doktor meslektaşlarım tarafından Kürdistan Bölgesi şubesinin direktörlüğüne seçildim. Bu adım Kürdistan Bölgesi'ndeki cerrahlar ile ABD arasında daha güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olacak. Gelecekte, Kürdistan Bölgesi'ndeki cerrahlar, dünyadaki çoğu tıp kurumuyla bilimsel ilişkiler kurmak için konseyin eğitim kurslarından kolayca faydalanabilirler.”

Dünya çapında 52 şubesi olan ABD Kimya Konseyi'nin Kürdistan Bölgesi şubesi ACC’nin 53. şubesi olacak.