TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararda, "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.

TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.