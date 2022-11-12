Politika

KDP’de yönetim kurulu ve politbüro seçimi

14’üncü Kongre’sini gerçekleştiren KDP’de bugün yönetim kurulu ve politbüro üyeleri seçimi yapılıyor.
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kürdistan KDP 14 kongre

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite Üyesi Hiwa Geylani, bugün Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanacak olan Merkez Komite’nin, Yönetim Kurulu’na 4, Politbüro’ya da 15-17 üye seçeceğini söyledi.

Üyeler oylama yoluyla belirlenecek.

KDP 3-6 Kasım tarihlerinde 14’üncü Kongre’sini gerçekleştirmişti. Kongre’de Başkan Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de Başkan Yardımcıları olarak seçilmişti.

Kongrede KDP’nin iç tüzük ve programının yanı sıra partinin yönetim organlarında da değişikliğe gidildi. Başkanlık Konseyi, Merkez Komite olarak değiştirilirken, Yönetim Kurulu ve Politbüro üyelerinin Merkez Komite tarafından belirlenmesine karar verildi.

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