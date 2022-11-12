Kürt gazeteciden 50 günü aşkındır haber alınamıyor

ERBİL (K24)

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), İran’da gösterilerin başladığı günden 11 Kasım’a kadar 42 gazetecinin İran güvenlik güçlerince gözaltına alındığını açıkladı.

8 gazeteci sorgularının ardından serbest bırakılırken, 34 gazeteci halen gözaltında tutuluyor.

Mukriyan internet sitesi yöneticisi gazeteci Mesud Kurdpur da Jina Emini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerden 3 gün sonra, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bokan kentinde 20 Eylül’de gözaltında alındı.

Kurdpur ailesinin avukatı, Mesud’la ilgili hiçbir bilgi olmadığını ve kendisiyle görüştürülmediklerini söyledi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün paylaştığı bilgilere göre ailesi en son, Mesud Kurdpur’un Urmiye Cezaevi’nde tutulduğu bilgisine ulaşmış ancak defalarca yapılan görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmemiş.

Hengaw, Mesud Kurdpur’un “ulusal güvenliği bozmak”la suçlandığını bildirdi.

Tahran’da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alınan Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini, gördüğü muamele sonucu yaşamını yitirmişti. Jina Emini’nin toprağa verilmesinin ardından 17 Eylül’de Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok kentinde gösteriler başladı.

Halen devam eden gösterilerde 300 dolayında kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Öte yandan insan hakları örgütleri, 15 bine yakın kişinin de gözaltına alındığını aktarıyor.