Politika

Ağrı ve Iğdır’da operasyon başlatıldı

Ağrı ve Iğdır'da 1017 unsurun katılımıyla PKK’ye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
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kürdistan Ağrı Iğdır PKK operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK'ye yönelik başlatılan operasyonun Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen operasyonda, jandarma özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve korucu timlerinden oluşan 1017 unsur, 58 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

“Eren Abluka Sonbahar-Kış” operasyonlarının yurt içinde devam ettiği kaydedildi.

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