Politika

ABD ara seçimleri: Senato’nun kaderi Georgia’da netleşecek

ABD’de 8 Kasım’da düzenlenen ara seçimlerde Arizona eyaletinde Demokrat senatör Mark Kelly seçimi kazanırken, Senato’nun kaderi Georgia’da netleşecek.
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ABD Temsilciler Meclisi Senato Ara seçimler Georgia Demokratlar Cumhuriyetçiler

HABER MERKEZİ

Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu.

Henüz sonuçları netleşmeyen tek eyalet Nevada’da Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında Senato’daki denge 50’ye 49 seviyesine gelebilir.

SENATO’NUN KADERİ

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato’daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia’da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Bu durumda Georgia’da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre’nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ama Georgia’da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato’daki denge 50’ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, senato başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato’nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede 8 Kasım’da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamıyla 100 sandalyeli Senato’daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato’daki altı yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​

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