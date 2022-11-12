Yaşam

Irak’ta sağanak yağış: Dicle ve Fırat’ın su seviyesi yükseldi

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, gece saatlerinde ülkede etkili olan sağanak yağışın Dicle ve Fırat nehirlerindeki su seviyesini yükselttiğini açıkladı.
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Bağdat'ta yollar su altında kaldı (Foto: AFP)
Bağdat'ta yollar su altında kaldı (Foto: AFP)
Irak Sağanak yağış Dicle Nehri Fırat Nehri Irak

HABER MERKEZİ

Irak resmi ajansı INA’ya konuşan Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hatem Hamid, "Yağış oranları illere göre değişti. Saatler süren yağmur sebebiyle Dicle ve Fırat'taki su seviyesinde yükselme yaşandı" dedi.

Sokaklarda biriken suyun nehirlere aktarıldığını anlatan Hamid, ülkenin bazı bölgelerinin İran tarafından gelen sele maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa da aşırı yağış nedeniyle başkentin sokak ve caddelerinde su birikintilerinin oluştuğunu ifade ederek, yağış şiddetine karşı belediye imkanlarının yetersiz kaldığını kaydetti.

Başkent Bağdat’ta gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşmuştu.

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