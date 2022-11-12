KDP Politbüro’ya seçilen isimler belli oldu

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, bugün yapılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite toplantısında Politbüro’ya seçilen isimler belirlendi.

Buna göre Politbüro’ya seçilen isimler şunlar oldu: Sidad Barzani, Hemin Hewrami, Hiwa Ahmed Mustafa, Zagros Fetah, Newzad Hadi, Amine Zikri, Serbest Lezgin, Piştiwan Sadık, Ali Hüseyin, Fuad Hüseyin, Fazıl Mirani, Azad Berwari, Hoşyar Zebari, Zaim Ali, Rebwar Yelda, Mahmud Muhammed, Kemal Kerkuki.

Merkez Komite bugün Başkan Mesud Barzani başkanlığında, Politbüro ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek üzere toplandı. Merkez Komite’nin 9 üyesi Politbüro’ya seçilirken, daha önce Politbüro üyesi olan 7 isim de koltuğunu korudu.

KDP 3-6 Kasım tarihlerinde 14’üncü Kongre’sini gerçekleştirmişti. Kongre’de Başkan Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de Başkan Yardımcıları olarak seçilmişti.

Kongrede KDP’nin iç tüzük ve programının yanı sıra partinin yönetim organlarında da değişikliğe gidildi. Başkanlık Konseyi, Merkez Komite olarak değiştirilirken, Yönetim Kurulu ve Politbüro üyelerinin Merkez Komite tarafından belirlenmesine karar verildi.