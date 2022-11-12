KDP Politbürosuna seçilenlerin hükümet ve parlamentodaki görevlerinden istifa etmeleri kararı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi, politbüro üyeliğine seçilen isimlerin hükümet ve parlamentodaki görevlerinden istifa etmesine karar verdi.

K24’e konuşan KDP Merkez Komitesine seçilen bir kaynak, parti merkez komitesinin bugün KDP Politbüro üyeliğine seçilen hükümet yetkililerinin hükümet ve parlamentodaki görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verdiğini söyledi.

KDP Merkez Komitesinin kararının şu yetkilileri kapsadığı bildirildi:

-Hemin Hewrami – Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı

-Piştiwan Sadık – Vakıflar ve din İşleri Bakanı

-Serbest Lezgin – Paşmerge Bakan Yardımcısı

-Zagros Fettah – Planlama Bakan Yardımcısı

Bugün yapılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite toplantısında Politbüro’ya 17 isim seçildi.

Buna göre Politbüro’ya seçilen isimler şunlar oldu: Sidad Barzani, Hemin Hewrami, Hiwa Ahmed Mustafa, Zagros Fetah, Newzad Hadi, Amine Zikri, Serbest Lezgin, Piştiwan Sadık, Ali Hüseyin, Fuad Hüseyin, Fazıl Mirani, Azad Berwari, Hoşyar Zebari, Zaim Ali, Rebwar Yelda, Mahmud Muhammed, Kemal Kerkuki.

Merkez Komite bugün Başkan Mesud Barzani başkanlığında, Politbüro ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek üzere toplandı. Merkez Komite’nin 9 üyesi Politbüro’ya seçilirken, daha önce Politbüro üyesi olan 7 isim de koltuğunu korudu.

KDP 3-6 Kasım tarihlerinde 14’üncü Kongre’sini gerçekleştirmişti. Kongre’de Başkan Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de Başkan Yardımcıları olarak seçilmişti.

Kongrede KDP’nin iç tüzük ve programının yanı sıra partinin yönetim organlarında da değişikliğe gidildi. Başkanlık Konseyi, Merkez Komite olarak değiştirilirken, Yönetim Kurulu ve Politbüro üyelerinin Merkez Komite tarafından belirlenmesine karar verildi.