Selahattin Demirtaş Diyarbakır’a getirildi

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Edinilen bilgiye göre, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, kalp krizi geçirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tahir Demirtaş ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Tahir Demirtaş’a bypass ameliyatı yapılacağı öğrenildi.

Amida habere göre, Tahir Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır’a getirildi.

Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra Edirne’ye götürüldü.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Demirtaş’ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.

Sayın Demirtaş ın annesi Sadiye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş; babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.

Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevinden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür.

Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.”