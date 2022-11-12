Yaşam

Türkiye genelinde ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı

AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs’ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun Deprem tatbikat

HABER MERKEZİ

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs’ta 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi.

Tatbikat saat 18.57'de başladı. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi yapıldı.

Telefonlara mesajlar, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı. TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlandı.

Böyle bir tatbikatın ilk kez yapıldığını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

Tatbikat, Türkiye İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilmesi.

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edildi. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv