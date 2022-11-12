Fransa Dışişleri Bakanı: İran’da 2 vatandaşımız daha tutuklandı

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Le Parisien gazetesine konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Bugün iki Fransız vatandaşı daha İran makamları tarafından tutuklandı ve İran cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam Fransız vatandaşı sayısı yediye ulaştı” dedi.

Colonna, “İran'da diğer vatandaşlarımızın tutuklanmasından korktuk, soruşturmanın ardından bugün Tahran'da iki Fransız'ın daha tutuklandığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

30 Eylül'de İran güvenlik güçleri protestolara katıldıkları ve vandalizm eylemleri gerçekleştirdikleri gerekçesiyle dokuz yabancıyı tutuklamıştı.

Colonna 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, İran’ın 5 Fransız vatandaşını tutukladığını söylemişti.

Fransız bakan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile tutuklular hakkında görüşeceğini belirterek, “Bugün, İran Dışişleri Bakanı ile İran’da tutuklu bulunan 5 vatandaşımızın serbest bırakılması için temasta bulunacağım” demişti.