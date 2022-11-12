Sudani: Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların çözümü var

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların çözümünün olduğunu söyledi.

Gazeteci ve siyasi yorumcularla bir araya gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, “Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların bir çözümü var” dedi.

“Anayasa üzerine anlaşırsak Erbil ile Bağdat arasındaki bütün sorunlar çözülecek” diyen Sudani, bu konuda Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.

Sudani, OPEC ülkelerine Irak'ın petrol üretim payını artırmaları çağrısında bulundu.

Irak’ın petrol üretimindeki payını artırmak için OPEC ile görüştüğünü kaydeden Sudani, OPEC'i petrol fiyatlarını değiştirmemeye çağırdı.