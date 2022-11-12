Spor

Liverpool sahasında kazandı

Liverpool sahasında ağırladığı Southampton'u 3-1 mağlup etti.
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dünya Southampton Liverpool İngiltere Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 14’üncü haftasında Liverpool, sahasında Southampton'u konuk etti.

Liverpool, yeni antrenörü Nathan Jones yönetiminde Premier Lig'deki ilk maçına çıkan Southampton engelini 3 golle aştı.

Liverpool maçın 6’ıncı dakikasında Firmino ile 1-0 öne geçti.

Southampton 9'uncu dakikada Adams ile durumu 1-1 yaptı.

21 ve 42. dakikalarda Nunez'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde kapatan Liverpool maçı da bu skorla kazandı. 

Liverpool bu skorla puanını 22'ye çıkarırken Southampton 12 puanda kaldı.

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