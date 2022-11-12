Liverpool sahasında kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 14’üncü haftasında Liverpool, sahasında Southampton'u konuk etti.

Liverpool, yeni antrenörü Nathan Jones yönetiminde Premier Lig'deki ilk maçına çıkan Southampton engelini 3 golle aştı.

Liverpool maçın 6’ıncı dakikasında Firmino ile 1-0 öne geçti.

Southampton 9'uncu dakikada Adams ile durumu 1-1 yaptı.

21 ve 42. dakikalarda Nunez'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde kapatan Liverpool maçı da bu skorla kazandı.

Liverpool bu skorla puanını 22'ye çıkarırken Southampton 12 puanda kaldı.