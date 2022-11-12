Politika

Putin ile Reisi'den telefon görüşmesi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
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dünya Vladimir Putin İbrahim Reisi İran Rusya

HABER MERKEZİ

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin’in görüşmede siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak konuları ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ulaştırma-lojistik sektörü dahil olmak üzere siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yapılarak ikili gündemin bir dizi güncel konusu tartışıldı.”

Açıklamada ayrıca, “İlgili Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.

 

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