Amude Sineması yangının üzerinden 62 yıl geçti: Yaralar hâlâ sarılamadı

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13 Kasım 1960’ta 280 Kürt çocuğu Amude Sineması’nda film izlerken alevler içinde kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yangının sebebi aradan geçen 62 yıla rağmen açıklanmazken, bütün deliller olayın planlı bir katliam olduğunu gösteriyor.

Cezayir Devrimi’ne destek için Amude Sineması’nda o gün “Gece Yarısı Suçu” isimli film gösteriliyordu. 200 kişilik kapasitesi olan salona 500 Kürt çocuğu dolduruldu.

Çocuklar filmi izlediği sırada yangın çıktı. Suriye rejimi güçleri yangın sırasında kapıları açmadığı için 280 çocuk yanarak can verdi.

Olayın ardından sinema salonu yetkilileri hakkında hiçbir hukuki işlem yapılmadı. Buna karşın acil bir kararla kurbanların taziye ve yas tutma hakkı yasaklandı.

Mihemed Said Axayê Deqori o gün çok sayıda çocuğu ölümden kurtardı. Ama çocukları kurtarmaya çalışırken yangın nedeniyle çöken bir kolonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Katliamın üzerinden 62 yıl geçti ancak kurbanların yakınları hala olayın gerçek yüzünün ortaya çıkarılmasını bekliyor.