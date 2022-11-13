Kars eksi 9'u gördü, araçların camları dondu

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Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta caddelerdeki su birikintileri dondu. Spor yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan geri döndü.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Öztürkaya, “Şu an hava eksi 9, yerlerde, arabalarda buzlanma olmuş, kış geldi diyebiliriz. Arabaların camları buz tutmuş diyebilirim. Hatta yerler bile tutacak nerdeyse, bayağı soğuk” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğuna dikkat çeken Ali Cavlı, “Sabah rutin olarak yürüyüşe çıktım. Eksi 9 derece, çok soğuk, her yer buz tutmuş” diye konuştu.

Öte yandan, soğuk hava ile birlikte sokaklar da boş kaldı. Vatandaşlar soğuktan dolayı evlerinde kalırken, araç termometreleri eksi 9 dereceyi gösterdi. (Kaynak: İHA)