Yaşam

Kars eksi 9'u gördü, araçların camları dondu

Kars’ta termometreler gece eksi 9'u gördü, kentte araçların camları buz tuttu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kars soğuk hava buz

HABER MERKEZİ

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta caddelerdeki su birikintileri dondu. Spor yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan geri döndü.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Öztürkaya, “Şu an hava eksi 9, yerlerde, arabalarda buzlanma olmuş, kış geldi diyebiliriz. Arabaların camları buz tutmuş diyebilirim. Hatta yerler bile tutacak nerdeyse, bayağı soğuk” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğuna dikkat çeken Ali Cavlı, “Sabah rutin olarak yürüyüşe çıktım. Eksi 9 derece, çok soğuk, her yer buz tutmuş” diye konuştu.

Öte yandan, soğuk hava ile birlikte sokaklar da boş kaldı. Vatandaşlar soğuktan dolayı evlerinde kalırken, araç termometreleri eksi 9 dereceyi gösterdi. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv