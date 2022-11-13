MHP Diyarbakır'da toplu istifa

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MHP Diyarbakır'da, Sur ilçe Başkanı Cemal Ayla, Yenişehir İlçe Başkanı Yılmaz Kayaalp, Çermik ilçe Başkanı Veysi İpek, Dicle İlçe Başkanı Mehmet Orbay ve Lice ilçe Başkanı Hamza Yılmaz toplu şekilde istifa ettiklerini duyurdu.

İlçe başkanları, dün Diyarbakır'a ziyarette bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a tepki göstererek, “MHP tarihi boyunca Diyarbakır’da tabela partisiyken son yıllarda yaptığımız çalışmalarla MHP’yi Diyarbakır’da halkın partisi haline getirdik. Bugüne geldiğimizde MHP’nin Diyarbakır’daki hızlı yükselişini kabullenemeyen terör örgütü ve yandaşlarının sayısız entrikaları ile mücadele ettik. Ancak bu davaya hizmet edenlerin de ne kadar kolayca harcanabileceğine ve fedakâr insanların nasıl yalnız bırakıldığına şahitlik ettik, Bugün ilimize ziyarette bulunan Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın’ın aylardır Diyarbakır’daki teşkilatlarımız üzerine kopan kıyametlere hiç değinmemesi ayrıca vicdanimizi sızlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yeni atanan il başkanı ve il yönetimi gerek siyasi deneyimi, gerekse eğitim seviyesinin MHP’yi getirdiğimiz noktada tutamayacağı kanaatine vardık" denilen açıklamada, "İl başkanı olarak atanan arkadaşımız, Ergani gibi bir ilçeyi dahi yönetememişken, hakkında sayısız şikayet ve şaibelerin olduğu ortadayken, bu durumun bugüne kadar titizlikle yaptığımız çalışmalara gölge düşüreceği hasıl olmuştur. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey efendiye olan bağlılığımız, davamıza olan inancımız tamdır. Ancak yeni atanan yönetim ve Ankara’daki destekçileri görevde olduğu sürece herhangi bir görev almayacağımızı belirtir, önümüzdeki günlerde istifamızın detaylı nedenlerini belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. İlçe başkanları olarak bu nedenlerden dolay bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.