Politika

İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu’ya verildi

İsrail’de hükümeti kurma görevi Binyamin Netanyahu’ya verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Netanyahu ve Herzog (Foto: AFP)
Netanyahu ve Herzog (Foto: AFP)
ortadoğu Binyamin Netanyahu İsrail

HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Televizyonlardan yayınlanan görev verme töreninde Herzog, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına değindi ancak bunun göreve gelmesinin önünde engel oluşturmadığını belirtti.

Ülke tarihinde en uzun süre başbakanlık yapmış ismi Netanyahu, tamamıyla sağ partilerden kurduğu blokla 120 sandalyeli mecliste 64 sandalyeyle hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etmişti. Yair Lapid liderliğindeki Netanyahu karşıtı 7 partinin yer aldığı blok toplam 51 milletvekili çıkarmıştı.

Hükümeti kurma görüşmelerinin ay sonuna kadar sürmesi ve Dini Siyonizm Partisi'ne kilit bakanlıklar teklif edilmesi bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv