İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu’ya verildi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Televizyonlardan yayınlanan görev verme töreninde Herzog, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına değindi ancak bunun göreve gelmesinin önünde engel oluşturmadığını belirtti.

Ülke tarihinde en uzun süre başbakanlık yapmış ismi Netanyahu, tamamıyla sağ partilerden kurduğu blokla 120 sandalyeli mecliste 64 sandalyeyle hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etmişti. Yair Lapid liderliğindeki Netanyahu karşıtı 7 partinin yer aldığı blok toplam 51 milletvekili çıkarmıştı.

Hükümeti kurma görüşmelerinin ay sonuna kadar sürmesi ve Dini Siyonizm Partisi'ne kilit bakanlıklar teklif edilmesi bekleniyor.