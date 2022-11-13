Putin’in katılmayacağı G-20 Liderler Zirvesi’nin gündeminde neler var?

HABER MERKEZİ

Bu seneki (17'nci) G20 Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" teması altında Endonezya'nın Bali Adası'nda 15-16 Kasım'da gerçekleşecek.

ABD Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ise yakın gelecekte bir görüşme olmayacak. Zira Putin, bu yılki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak. Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek ve yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ilk kez tanışacak.

G20 liderleri, "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Yaklaşık dokuz aydır devam eden savaş, petrol, doğal gaz ve tahıl ticaretini sekteye uğratarak zirvenin odağını gıda ve enerji güvenliğine çevirmiş durumda.

ABD ile Avrupa ve Asya'daki müttefikleri, giderek daha iddialı bir yükseliş kaydeden Çin'le karşı karşıya geliyor.

Bu da Hindistan, Brezilya ve ev sahibi Endonezya gibi yükselen G-20 ekonomilerini bir anlamda büyük güçler arasında bir ip üzerinde yürümeye mecbur ediyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G-20 Dönem Başkanı sıfatıyla Ukrayna'daki savaş nedeniyle G-20 içindeki çatlakları kapatmaya çalışmıştı.

Bu kapsamda Widodo, yaz aylarında hem Rusya hem de Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkesi G-20 üyesi olmamasına rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi zirveye davet etti.

Zelenskiy'nin zirveye çevrimiçi olarak katılması bekleniyor.

Cakarta merkezli Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezi (CELIOS) isimli düşünce kuruluşu direktörü Bhima Yudhistira, "Widodo'nun öncelikleri arasında savaş ve jeopolitik risk gerilimini azaltmak bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Roma'da düzenlenen G-20 zirvesi, pandeminin ardından üyelerin ilk yüz yüze buluşmasıydı, ancak Rusya ve Çin liderleri katılmamıştı.

Bu yılki toplantı, Mısır'daki BM İklim Konferansı ve Kamboçya'da Biden'ın yanı sıra diğer bazı G-20 liderlerinin de katılacağı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi ve hemen ardından da Tayland'da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Toplantısı ile aynı parantezde yer alıyor.

ABD Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya ülkeleriyle birlikte çalışma sözü vermiş ve Çin'in etkisini arttırmaya çalıştığı bu bölgeye atıfla, "Hepimizin görmek istediği daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

‘UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ AFRİKA’NIN EN ÜCRA KÖŞELERİNDE BİLE HİSSEDİLİYOR’

Liderler, çatışma ve jeopolitik gerilimlerle mücadele ederken, enflasyonu dizginleme çabalarının pandemi sonrası toparlanma adımlarını gölgede bırakması veya zayıflatıcı finansal krizlere neden olması riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlara göre savaşın yansımaları Asya ve Afrika'nın en ücra köylerinden en modern endüstrilere kadar hissediliyor.

Keza enerji kaynakları, nakliye ve gıda güvenliğindeki aksaklıkları arttırarak fiyatları keskin bir şekilde yükseltiyor.

Ayrıca pandeminin yarattığı çalkantıların ardından dünya ekonomisini istikrara kavuşturma çabalarını da zora sokuyor.