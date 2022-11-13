‘BAE, Kürdistan tarım ürünlerini küresel bir marka haline getirecek’

ZAHO (K24)

BAE’nin “Acrotech” adlı şirketi tarafından Zaho’da sürdürülecek tarım projesinin temeli atıldı.

K24’e konuşan Zaho Bağımsız İdaresi Müdürü Guhdar Şêxo, “Projenin ilk etabında ziraat fakültesi mezunları, bölgenin gelişimini öğrenmek için burada tarımsal araştırmalar yapacak ve bir tarım merkezi kurulacak” dedi.

Söz konusu proje ile Zaho’daki çiftçilere ve Kürdistan Bölgesi’ndeki ziraat bölümlerinden mezun olanlara modern tarım araçları desteği verilecek ve bilimsel yöntemlerle çalışmalar sürdürülecek.

Tarım sektörünün geliştirilmesine önem verilen projede, güneş enerjisinden elektrik tedariki de sağlanacak.

BAE’nin, kurulacak merkez sayesinde Kürdistan tarımını küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Öte yandan Sindiyan Ovası’ndaki 5 bin dönümlük arazinin tarıma açılacağını dile getiren Şêxo, “Ana hedefimiz Zaho’da tarım ve turizm sektörünü geliştirmek olacak” şeklinde konuştu.

Şirket yetkilileri ve Şêxo’ya göre bu proje sayesinde 2 bin 500 kişi istihdam edilebilecek.