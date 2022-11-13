İstanbul’da patlama: 6 ölü, 53 yaralı

İSTANBUL (K24)

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

ERDOĞAN: BİR TERÖR KOKUSU VAR

Bali'de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

“Hain saldırının ardından olay yerine emniyet mensuplarımız gitmiş, yaralılarımız çevredeki hastanelere gönderilmiştir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları bugün ve yarın olduğu gibi hedefine ulaşamayacak. Size son olarak intikal eden rakam 4'ü olay yeri 2 si hastanede olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı ise 53. Bunun dışında böyle çizikti, şuydu buydu farklı rakamlar gelebilir. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız taburcu edilecektir.”

Erdoğan, “Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur, ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı bilgi burada terör kokusu var. Şu an itibariyle oradan kaçışmalar vs… Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler var. Gerek İstanbul Emniyet Müdürü gerek valimiz gerek oradaki kameralar incelemelerimiz sürüyor. Daha sonra nihai kararımızı vereceğiz” dedi.

Türk Kızılayı ise çevre hastanelere kan sevkiyatı yapıldığını, şu an için kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

#İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama kameraya yansıdı pic.twitter.com/2twiY5zMeV — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 13, 2022

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesindeki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız” dedi.

RTÜK: İSTANBUL’DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadesini kullandı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirken, Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

SİYASİ LİDERLERDEN AÇIKLAMA

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, patlamaya ilişkin ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Akşener, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ise “Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi ve şöyle devam etti: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun…”

Babacan ise patlamaya dair, “İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.