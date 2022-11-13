Politika

İstiklal Caddesi’nde patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul İstiklal Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ: CAN KAYBI VAR

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesindeki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız” dedi.

RTÜK: İSTANBUL’DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bu arada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur” denildi.

Yenilenecek…

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