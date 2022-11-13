ABD'den Kherson açıklaması: Olağanüstü bir zafer

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Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kherson'dan çekilmesinin ardından kent Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

Konuyla ilgili ABD'den bir açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın kontrolü altındaki tek bölge başkenti olduğuna işaret etti.

Sullivan, "Ukraynalılar, olağanüstü bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Bu oldukça dikkate değer bir şey” dedi.

"ODESA VE KARADENİZ HATTI DAHA GÜVENLİ"

Söz konusu gelişmelerin stratejik etkilerinin de olduğunu ifade eden Sullivan, "Rusları nehrin karşısına itmek, Odesa ve Karadeniz kıyı şeridi gibi yerlere yönelik uzun vadeli tehdidin eskisinden daha az olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bu kesinlikle yolun sonu değil ama büyük bir an" ifadesini kullanan Sullivan, şunları kaydetti:

"Bu başarı ABD ve müttefiklerimizin birlikteliğiyle desteklenen Ukraynalıların inanılmaz azmi ve becerisi sayesinde gerçekleşti."

ZELENSKIY: 60 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Kherson'dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Zelenskiy, Kherson bölgesinde 60 yerleşim yerinin de geri alındığını duyurarak, şunları ifade etmişti:

"Kherson bölgesindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde savunma güçleri kontrolü ele geçirdi, polis tedbirleri almaya başladı. Kherson'da da önlemler alınmaya devam ediyor. Kurtarılan bölgenin her yerinde bomba imha uzmanlarımızın yapacak çok işi var. Mayınlar, tetik telleri ve patlamamış mühimmat gibi yaklaşık 2 bin patlayıcı madde halihazırda temizlendi. Şimdi tüm Kherson sakinlerine dikkatli olmalarını ve işgalciler tarafından bırakılan binaları ve nesneleri bağımsız olarak kontrol etmeye çalışmamalarını söylemek çok önemli. Lütfen, eğer kasaba halkıyla bir bağlantınız varsa, bunu onlara ilettiğinizden emin olun."