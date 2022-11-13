İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralı sayısı 81’e yükseldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, “Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır” dedi.

Patlamanın bilançosu hakkında da bilgi veren Oktay, “An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere” ifadelerini kullandı.

KALIN: OLAY ÇOK YÖNLÜ OLARAK İNCELENMEKTE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır” dedi.

ERDOĞAN: TERÖR KOKUSU VAR

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanın terör bağlantısına ilişkin bir soru üzerine şunları ifade etti:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.