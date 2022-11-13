Demirtaş: Sivilleri hedef alan her saldırı terördür
HABER MERKEZİ
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınadı.
“Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmis olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür” diyen Demirtaş, “Asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, “İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.