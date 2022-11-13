Demirtaş: Sivilleri hedef alan her saldırı terördür

Selahattin Demirtaş, “Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmis olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz” dedi.