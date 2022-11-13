Politika

Bekir Bozdağ: Bir kadın banktan kalktıktan 1-2 dakika sonra patlama oldu

Bekir Bozdağ, şüpheli bir kadının 40-45 dakika bankta oturduğunu ve kalktıktan bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini ifade ederek, "Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil" dedi.
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türkiye Bekir Bozdağ İstanbul istiklal caddesi

HABER MERKEZİ

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, “Bir kadın bir bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor” diyerek, “Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullandı.

Bunun bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini dile getiren Bozdağ, “Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var” şeklinde konuştu.

 

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