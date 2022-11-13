Politika

Neçirvan Barzani: İstanbul’daki terör saldırısını kınıyorum

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıya tepki göstererek, “Terör saldırısını kınıyorum” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani İstanbul istiklal caddesi patlama saldırı

ERBİL (K24)

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 81 kişi de yaralandı.

Patlamayla ilgili açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Neçirvan Barzani, “Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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