Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İstiklal Caddesi'nde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" dedi.

Soylu, olay yerinde şu açıklamalarda bulundu:

"Terörün şöyle bir yüzü var. Dağda mücadele edersiniz, sınır ötesinde mücadele edersiniz, şehirde mücadele edersiniz ve birçok bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamız büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kimsenin coğrafyasında Kobani yok veya Ayn el-Arab, kimsenin coğrafyasında Münbiç yok, kimsenin coğrafyasında Kamışlı yok. Fakat bizim coğrafyamızda bunlar var. Bunlarla mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ne mesaj vermek istediğini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz.

İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı."

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu" dedi.

Yaralıların durumuna ilişkin de bilgi veren Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.