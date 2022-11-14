Politika

Zelenskiy: Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, "Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz" dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Kherson

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 263. gününde son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'da siyasetçilerin, güvenlik güçleri temsilcilerinin, farklı mesleklerden kişilerin görevlerini yerine getirerek zafere doğru birlikte hareket ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kherson bölgesinde, tekrar kontrol sağladıkları yerleşim yerlerinden 226'sında güvenlik tedbirlerinin alındığını, buralarda istikrarın sağlandığını aktaran Zelenskiy, bu noktalarda yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığını kaydetti.

Rus askerlerini Kherson bölgesinde savaş suçları işlemekle suçlayan Zelenskiy, bölgede sivil ve asker cesetlerinin ortaya çıktığını belirterek, soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Zelenskiy, ülke genelinde en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü belirtti.

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