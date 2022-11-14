İran'dan Doğu Kürdistan partilerine bombardıman

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İran tarafından, Kürdistan Demokrat Partisi-İran'ın (KDP-İ) Erbil'in Koye ilçesindeki karargahına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

K24'e konuşan Koye Kaymakamı Tarık Haydari, bölgeye 5 füze düştüğünü, 5 füzenin de KDP-İ karargahına isabet ettiğini söyledi.

Öte yandan Süleymaniye sınırlarında yer alan Zirgwêz’de de İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) karargahı 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradı.

K24'e konuşan bir kaynak, karargahların daha önce boşaltılmış olmasından dolayı saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yaşanan korku ve endişe nedeniyle okullar boşaltıldı, öğretmen ve öğrenciler evlerine döndü.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Bakanlık, bölgeye ilk yardım ekipleri ile ambulansların sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini bildirdi.

KDP-İ'nin Koye'deki karargahının İran tarafından vurulma anı pic.twitter.com/zMihF2KWWs — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 14, 2022

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştı.