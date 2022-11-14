Politika

Koye ve Zirgwêz’e yönelik saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi

İran, bu sabah Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına yönelik saldırıları üstlendi.
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kürdistan kdp-i Komele İran Devrim Muhafızları Ordusu

ERBİL (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (Pasdaran) bağlı Fars News Ajansı’nın “Urmiye’deki bir kaynağa” dayandırdığı haberine göre Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Kaynak, saldırıların insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlendiğini söyledi.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı.

Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.

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