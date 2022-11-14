Başbakan Mesrur Barzani: Koye ve Zirgwêz’e düzenlenen saldırıları kınıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de katıldığı Kürdistan Buluş Enstitüsü töreninde yaptığı konuşmada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) tarafından bu sabah Kürdistan Bölgesi sınırlarında düzenlenen saldırıları kınadı.

Başbakan konuşmasında, “Uzun süredir bu enstitünün ilanının huzurlu bir atmosferde gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyordu ancak ne yazık ki bu sabah Koye ve Zirgwêz’in bombalandığını, bazı şehit ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını duyduk” dedi.

“Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın toprak egemenliğini ihlal eden bu saldırıyı kınıyoruz” diyen Başbakan, “Yaralılara acil şifalar diliyor, şehitlerin mekanının cennet olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.