Politika

Kamışlo’da ENKS kongresine asayiş engeli

Kamışlo’da Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş Güçleri’nin ENKS’nin 4. Kongresini engellemek istediği belirtildi.
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kürdistan ENKS Kamışlo kongre

ERBİL (K24)

Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) bugün, Kamışlo’da 150 ila 160 üyenin katılımıyla 4. Kongresi’ni gerçekleştirme kararı almıştı. 

Kamışlo’daki Asayiş Güçleri’nin kongrenin yapılmasına izin vermediği öğrenildi.  

K24’e konuşan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail,  Asayiş Güçleri’nin kongre üyelerinin kongre salonuna girmesine izin vermediğini söyledi.

İsmail, kongrenin yapılması için ilgili taraflarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

18 Kürt parti, örgüt ve bağımsız kişilerden oluşan ENKS, 4. Kongre’de yeni başkan seçimi yapması ve bazı yeni siyasi kararlar alması bekleniyor.

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