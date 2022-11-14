Zelenskiy: Rusya’nın çekildiği Kherson'da 400’den fazla savaş suçu işlendi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerini Kherson'da savaş suçu işlemekle ve sivilleri öldürmekle suçladı.

Yetkililerin, Kherson’un terk edilen bölgelerinde 400'den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını ileri süren Ukrayna lideri, "Sivillerin ve askerlerin cesetleri bulundu" dedi.

"Kherson bölgesinde Rus ordusu geride, girebildiği diğer bölgelerde bıraktığı vahşetlerin aynısını bıraktı" ifadelerini kullanan Zelenksiy, bölge sakinlerini de 'mayınlara' karşı uyardı.

Rusya'nın çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın bulunduğunu iddiasını yineleyen Zelenskiy, şöyle devam etti: "Kherson bölgesindeki durumun hala çok tehlikeli olduğunu unutmamanızı rica ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta birlikleri ilhak ettikleri Kherson’dan Dnipro nehrinin sol yakasındaki savunma hattına çekeceklerini açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Rusya'nın Kherson'daki savunma hattını Dnipro nehrinin sol yakasına çektiği açıklamasına ilişkin, "Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği" ifadelerini kullanmıştı.

Cuma günü ise bakanlıktan yapılan açıklamada, Kherson bölgesinde, Dnipro nehrinin batı yakasından çekilmeyi tamamladıklarını duyuruldu. Bakanlık ayrıca çekilme sırasında herhangi bir personel ya da ekipman kaybı olmadığını ve köprüyü kendilerinin imha ettiğini belirtti.

KHERSON NEDEN ÖNEMLİ?

Kherson, Dnipro nehrinin eteklerinde, Karadeniz kıyılarına yakın bir şehir. Rusya-Ukrayna savaşından önce kentin nüfusu yaklaşık 380 bindi. Kherson, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a da yakın. Kings College London’da savunma çalışmaları uzmanı Marina Miron, “Kherson, Kırım’a açılan kapı. Kherson’u ele geçirmek Ukrayna’nın amaçladığı gibi Kırım’ı tekrar ele almasında önemli bir rol oynayabilir” diyor.

Kherson'un kontrolü, büyük bir su kaynağını da kontrol etmek anlamına geliyor. Rusya'nın Kırım yarımadasını ele geçirmesinin ardından Ukrayna hükümetinin Kuzey Kırım kanalına baraj kurması üzerine, Kırım'a giden tatlı su kaynağının çoğu kesildi ve ilhak edilen bölgede su kıtlığı baş gösterdi.