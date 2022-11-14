İran Dışişleri: Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılardan haberimiz yok

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (Pasdaran) bu sabah Koye ve Zirgwêz’de Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına düzenlediği saldırılarla ilgili soruya yanıt verdi.

Kenani saldırılarla ilgili, “Ben de sizin gibi medyadan öğrendim. Bu yüzden detaylara giremeyeceğim” dedi.

“İlgili taraflar daha fazla bilgi paylaşacaktır” diyen Kenani, “Kürdistan Bölgesi’ndeki ayrılıkçı kişilerin saldırılarına sessiz kalmayacağımızı yinelemiştik. Uluslararası hukuk çerçevesinde savunma hakkımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

PASDARAN SALDIRILARI ÜSTLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (Pasdaran) bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına düzenlenen saldırıları üstlendi.

Saldırıların insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlendiği bildirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Başbakan Mesrur Barzani, saldırıları kınadı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.