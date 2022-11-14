İstanbul saldırısı failinin kimliği açıklandı

HABER MERKEZİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Daha sonra kaçış güzergahı belirlenen zanlı, gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğunu açıkladı.

Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde polis ekiplerinin belirlenen adrese baskın yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer aldı.

BEKİR BOZDAĞ: 46 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bekir Bozdağ, altı kişinin hayatını kaybettiği Taksim’deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SOYLU: BU ALDIĞIMIZ MESAJA ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz" dedi.

Soylu, "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca şunları söyledi:

"Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçırılacaktı.

Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi."