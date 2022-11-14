Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı haberine yalanlama

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Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı haberlerinin medyada yayılmasının ardından Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Endonezya'da Lavrov'la ilgili haberleri okuyoruz ve gözlerimize inanamıyoruz. Görünene göre hastaneye kaldırılmış. Elbette bu, yalan haberlerin en üst sınıfı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Lavrov'un yer aldığı bir video da paylaştı.

Lavrov, çıkan haberlerle ilgili değerlendirmesinde "Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun" ifadelerini kullandı.

Az önce zirvenin ev sahipliğini yapan Endonezyalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve yarınki konuşma ve görüşmeleri için hazırlık yaptığını anlatan Lavrov, Batı medyasına daha adil olmayı ve doğruları yazmayı tavsiye etti.

G20 Zirvesi için Bali'ye gittikten sonra bir kalp rahatsızlığı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı haberleri paylaşıldı.