Politika

BM’den İran’ın Koye ve Zirgwêz’e yönelik saldırılarına kınama

BM Irak Yardım Misyonu, İran’ın Kürdistan Bölgesi’nde Rojhilat partilerine yönelik saldırılarını kınadı.
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kürdistan Birleşmiş Milletler İran Kürdistan Bölgesi saldırılar kınama

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) tarafından bu sabah Kürdistan Bölgesi sınırlarında düzenlenen saldırıları kınadı.

“Füze ve drone’larla düzenlenen saldırıları kınıyoruz” denilen açıklamada, Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Irak’ın sorun ve çelişkiler adına artık kullanılmaması gerekir ve ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Güvenlik sorunlarınn çözümü konusunda ilerleme kaydedilmesi için Irak ile İran arasında diyalog yolunun seçilmesi tek yoldur.”

Bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

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