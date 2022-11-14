Politika

Irak Başbakanı’ndan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İstanbul'daki saldırııdan dolayı taziye mesajı yayımladı.
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudanii
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudanii
Irak Irak Muhammed Şiya Sudani Türkiye başsağlığı mesajı

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed Şiya Sudani, "Irak Cumhuriyeti'nin halkı ve hükümeti adına kardeş Türk halkına İstanbul'da sivillerin hayatını kaybettiği vahşi terör eyleminden dolayı taziye ve dayanışma mesajımızı belirtiyoruz. Yaralılara acil şifalar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşam, istikrar ve sivil halkı hedef alan terörün her geçen gün ne din ne de kimliğinin olduğunu gösterdiğini ifade eden Sudani, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne de bu tür iğrenç eylemleri kınadığımızı bildiriyoruz ve terörle mücadele noktasında onların (terör örgütlerinin) destekçilerine ve inlerine karşı iş birliği ve dayanışma isteğimizi de hatırlatıyoruz."

Irak Dışişleri Bakanlığı da dün, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımlamıştı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı

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