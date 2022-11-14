Altılı masa sekizinci kez toplandı

ANKARA (K24)

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan altılı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da kez toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sekizinci kez bir araya geldi.

Babacan, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı.