Neçirvan Barzani: İran’ın saldırması için hiçbir gerekçe yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de düzenlenen Kürdistan Buluş Enstitüsü’nün ilan töreninde konuştu.

“Kürdistan Bölgesi, bölgede istikrar faktörü ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak istediğini yineliyor” diyen Neçirvan Barzani, “İran’la da aynı şekilde. Elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi komşu ülkeler için bir tehdit kaynağına dönüşmemeli” dedi.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan’da yönelik füze ve İHA saldırıları için hiçbir gerekçe görmüyoruz. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Bu Irak’ın egemenliğinin ihlalidir ve Irak hükümetinden konuyla ilgili tavır sergileyip bu ihlallere bir set çekmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOYE VE ZIRGWÊZE SALDIRI

Bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.