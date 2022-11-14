Politika

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’nın çekildiği Kherson'da

Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kherson kentini ziyaret etti.
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dünya Kherson Volodimir Zelenskiy Ukrayna

HABER MERKEZİ

Kherson'u ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

Kherson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

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