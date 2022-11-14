PKK: İstanbul’daki patlamayla ilgimiz yok

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PKK yapılanması HSM Karargah Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde düzenlenen saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifa diledi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir. Biz haklı ve meşru özgürlük mücadelesi yürüten bir hareketiz. Türkiye toplumuyla ortak, demokratik, özgür ve eşit gelecek yaratmak isteyen bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu açıdan Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz.

Gelişen meşru mücadelemiz karşısında AKP-MHP rejiminin zorlandığı açık bir gerçektir. Özellikle kimyasal silah kullanmasının deşifre olması, yine kendi askerlerini yaktıkları görüntülerin açığa çıkması gerçeği karşısında tabloyu tümüyle değiştirmeye dönük yeni bir karanlık planın devreye sokulmak istendiği görülmektedir. Bu olay sonrası özellikle Kobanê’yi hedef göstermeleri, planlarının yönünü ortaya koymaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında bu olayın karanlık bir olay olduğu, bu olayda kullanılan öğelerin Kürt veya Suriyeli olduğu iddia edilse de, bunun sonucu değiştirmeyeceği açık ortadadır. Bunun karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu konuda tüm Türkiye demokrasi güçlerinin ve kamuoyunun, geliştirilmek istenen karanlık süreci görerek bu olayın deşifre edilmesi için mücadele yürütmeleri önem taşımaktadır.”

SOYLU YPG’Yİ İŞARET ETTİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada, "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı" dedi.

İSTANBUL EMNİYETİ: ŞÜPHELİ SURİYE UYRUKLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğunu açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."