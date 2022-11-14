'Öcalan mı Demirtaş mı?' anketi yapıldı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Metropoll Araştırma, bütün parti seçmenlerine "HDP seçmeni üzerinde Öcalan mı yoksa Demirtaş mı daha etkilidir?" sorusunu sordu.
Ankette, Abdullah Öcalan oyların yüzde 21,2’sini, Selahattin Demirtaş yüzde 51,1'ini aldı.
Ankete katılanların yüzde 27,7'lik kısmı ise, 'fikrim yok' yanıtını verdi.
“HDP seçmeni üzerinde sizce kim daha etkilidir?” sorusuna ise katılımcılar şu yanıtı verdi:
AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 25,2
Demirtaş: 40,9
CHP’ye oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 13,2
Demirtaş: 58,1
İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 20,3
Demirtaş: 58,4
HDP’ye oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 22,1
Demirtaş: 75,2
MHP’ye oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 24,6
Demirtaş: 51,9
Saadet Partisi’ne oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 12,5
Demirtaş: 62,5
DEVA Partisi’ne oy vereceğini söyleyenler
Öcalan: 22,2
Demirtaş: 55,6