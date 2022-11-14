Politika

'Öcalan mı Demirtaş mı?' anketi yapıldı: İşte sonuçlar

Metropoll Araştırma, 'HDP seçmeni üzerinde sizce kim daha etkilidir' sorusu üzerinden tüm seçmenlere yönelik anket yaptı. Ankette Abdullah Öcalan yüzde 21, 2, Selahattin Demirtaş yüzde 51,1 oy aldı.
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türkiye Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş MetroPOLL Anket HDP

HABER MERKEZİ

Metropoll Araştırma, bütün parti seçmenlerine "HDP seçmeni üzerinde Öcalan mı yoksa Demirtaş mı daha etkilidir?" sorusunu sordu. 

Ankette, Abdullah Öcalan oyların yüzde 21,2’sini, Selahattin Demirtaş yüzde 51,1'ini aldı.

Ankete katılanların yüzde 27,7'lik kısmı ise, 'fikrim yok' yanıtını verdi. 

“HDP seçmeni üzerinde sizce kim daha etkilidir?” sorusuna ise katılımcılar şu yanıtı verdi:

AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 25,2
Demirtaş: 40,9

CHP’ye oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 13,2
Demirtaş: 58,1

İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 20,3
Demirtaş: 58,4

HDP’ye oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 22,1
Demirtaş: 75,2

MHP’ye oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 24,6
Demirtaş: 51,9

Saadet Partisi’ne oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 12,5
Demirtaş: 62,5

DEVA Partisi’ne oy vereceğini söyleyenler

Öcalan: 22,2
Demirtaş: 55,6

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