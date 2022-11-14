Almanya’dan İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarına kınama

HABER MERKEZİ

Almanya, İran Devrim Muhafızları'nın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınayarak, Tahran'ı Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, İran’ın, Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan partilerinin üslerine yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik tekrarlanan füze ve drone saldırılarını kınıyoruz. İran'ı Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymaya çağırıyoruz. Saldırılar derhal durdurulmalıdır” denildi.

KOYE VE ZIRGWÊZ'E SALDIRI

Bu sabah Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.