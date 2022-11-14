Politika

Biden’dan Kherson mesajı: Kayda değer bir zafer

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Zirvesi öncesi basın toplantısında, "Kherson Ukrayna için kayda değer bir zafer" dedi.
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dünya

HABER MERKEZİ

Biden’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“- Şi ile görüşmemiz açık ve samimi geçti

- Tek Çin politikasında değişiklik yok

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın iletişim kanallarının açık tutulması için Çin’e gitmesini istedim

- Çin'in yakın zamanda Tayvan’ı işgal etmek için bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum

- ABD yeniden lider konumunda

- Seçim sonuçları gösteriyor ki dünyadaki demokratlar hala kenetlenmiş durumda

- Kherson Ukrayna için kayda değer bir zafer”

Ayrıntılar geliyor...

 

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