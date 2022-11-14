Biden’dan Kherson mesajı: Kayda değer bir zafer
HABER MERKEZİ
Biden’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
“- Şi ile görüşmemiz açık ve samimi geçti
- Tek Çin politikasında değişiklik yok
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın iletişim kanallarının açık tutulması için Çin’e gitmesini istedim
- Çin'in yakın zamanda Tayvan’ı işgal etmek için bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum
- ABD yeniden lider konumunda
- Seçim sonuçları gösteriyor ki dünyadaki demokratlar hala kenetlenmiş durumda
- Kherson Ukrayna için kayda değer bir zafer”
Ayrıntılar geliyor...