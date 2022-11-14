Politika

Bağdat’ta bulunan Peşmerge Bakanlığı heyeti Sudani ile görüştü

Peşmerge Bakanlığı üst düzey heyetiyle görüşen Sudani, Peşmerge Güçlerinin teröre karşı verdiği mücadelede gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkları övdü.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani Peşmerge İsa Uzeyr

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Peşmerge Bakanlığı üst düzey heyeti Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Irak Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Bakanlığı üst düzey heyetiyle görüşen Sudani, Peşmerge Güçlerinin teröre karşı verdiği mücadelede gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkları övdü.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr ve bir grup Peşmerge komutanının katıldığı görüşmede, heyet Sudani'yi göreve başlamasından dolayı tebrik ederek, Irak silahlı kuvvetleri başkomutanının istikrarı sağlama konusundaki karar ve tedbirlerini takdir etti.

Sudani ise, Peşmerge Güçlerinin kahramanca rolüne ve DAİŞ’e karşı mücadeledeki fedakarlıklarına övgüde bulunarak, “Irak'ın kaderi birlikte ve zorluklar büyük, Bu nedenle, federal hükümet kararları ve tavsiyeleri konusunda iyi bir birlik ve koordinasyona ihtiyaç var” dedi.

Irak Başbakanı, hükümetinin programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

 

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