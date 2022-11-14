Politika

Ukrayna: Kherson'da durum kontrol altında

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Kherson'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulundu.
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dünya Ganna Malyar Ukrayna Kherson Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus güçlerin üç gün önce çekildiği Kherson kentinin tamamen Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu söyledi.

Malyar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Kherson'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kherson'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden Malyar, kentin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydetti.

Malyar, Rus güçlerini savaş suçu işlemekle suçladı.

Kherson halkının işgal boyunca çok zorluklar çektiğini belirten Malyar, kentin merkezi ve çevresinde mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Malyar, "Şehirdeki durum kontrol altında. Burada elektrik ve internet bağlantısı altyapılarının yenilenmesi gerekiyor. Çok sayda mayın döşenmiş idari bina olduğu için bunların mayınlardan temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

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